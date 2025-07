Startrecht für Frauen nur nach Gentest: Dieser Schritt des Leichtathletik-Weltverband hat eine große Tücke. Trotzdem sendet der Vorstoß ein wichtiges Signal.

Wann ist eine Frau eine Frau? Oder besser: Wann ist eine Frau eine Athletin? Spult man ein paar Jahrzehnte zurück, stellt man fest, dass der Spitzensport in dieser Frage doch ein klein wenig vorangekommen ist. Noch in den 1960er-Jahren mussten Athletinnen nackt vor ein Ärztekomitee treten, ihre Körper und Genitalien abtasten lassen. Bald lösten Gentests und DNA-Analysen das unwürdige Prozedere ab, doch weil beide damals als aufwendig und unzuverlässig galten, schaffte sie das Internationale Olympische Komitee um die Jahrtausendwende wieder ab. Und war das Problem überhaupt so groß, dass man solche Tests noch benötigte?