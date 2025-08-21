Zum Hauptinhalt springen

MeinungGeschlechtertests:So werden Frauen nicht geschützt

Kommentar von Saskia Aleythe

Lesezeit: 2 Min.

„Ich sehe diese Maßnahme sehr kritisch“, sagt Weitspringerin Malaika Mihambo über die Einführung von Gentests für Frauen in der Leichtathletik.
„Ich sehe diese Maßnahme sehr kritisch“, sagt Weitspringerin Malaika Mihambo über die Einführung von Gentests für Frauen in der Leichtathletik. (Foto: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/Imago)

Mit der Einführung von Gentests will der Leichtathletik-Weltverband ein Problem lösen, das sich nicht simpel lösen lässt. Vor allem der Zeitpunkt ist eine Zumutung für die Athletinnen.

Es geht – natürlich – um den Schutz der Frauen. So hat Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA), die neueste Regelung verteidigt. Für Wettbewerbe vom 1. September an müssen Leichtathletinnen per Wangenabstrich oder Bluttest nachweisen, dass sie nicht im Besitz des sogenannten SRY-Gens sind, welches auf männliche Chromosomen hinweisen würde. So soll sichergestellt werden, dass bei der Weltmeisterschaft Mitte September in Tokio in den Frauenklassen Fairness herrscht.

