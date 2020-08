Von Milan Pavlovic, Köln

Die Ära der Geisterspiele ist gerade mal drei Monate alt. Sicher, es gab Anfang März die eine oder andere Partie ohne Zuschauer (oder mit Hunderten leichtsinniger Gladbacher Fans, die sich vor dem Einlasstor ihres Klubs knubbelten), aber der erste komplette Geisterspieltag fand dann erst am 16. Mai statt. Das kommt einem in der Erinnerung viel länger vor. Und zudem hat sich der Charakter der Spiele radikal geändert. Im Mai war es still, geradezu mönchisch in den Arenen. Beim Derby zwischen Dortmund und Schalke 04 blieb es trotz der vier Treffer für den BVB meistens so leise, als befürchteten all jene, die einen Tick zu laut waren, eine Gefängnisstrafe oder wenigstens einen Spielabbruch.

Sicher, man hörte nun viel deutlicher (oder überhaupt erstmals), was die Profis sich untereinander zu sagen hatten und wie manche Spieler ihre Kollegen dirigierten. Ansonsten ging es gesitteter zu Werke: Die Entscheidungen der Schiedsrichter wurden meistens stillschweigend akzeptiert, harte Fouls waren rar, und Schwalben blieben eigentlich komplett aus - so, als gebe es in Geisterzeiten einen Unsportlichkeitsdetektor, der Schauspieler sogleich enttarnte.

Lang ist's her.

Nach ein paar Wochen waren die alten Gewohnheiten auf dem Rasen wieder Standard: Unsportlichkeiten, Diskussionen, Gezeter, Einschüchterungen, Nervenspiele. Und auf der Tribüne versuchten Stimmungsmacher, die eigenen Spieler zu mobilisieren und den Rhythmus des Gegners zu brechen.

Wie es inzwischen abläuft, haben nicht zuletzt die beiden abschließenden Spiele der Europa League in Köln veranschaulicht. Das Stadion war jeweils so gut wie leer, aber die gerade einmal 20-köpfige Delegation des Siegers FC Sevilla sorgte in beiden Partien für einen Lärm, wie man ihn selten erlebt hat. Das offene Stadion verstärkte das Gefühl, eine wild gewordene Tausendschaft im Rücken zu haben. Das war spannend und für die angefeuerte Mannschaft animierend, provozierte aber die Wut der dezenteren Begleiter aus Manchester (Halbfinale) und Mailand (Endspiel): Weil beide Klubs sich nicht mit der Lautstärke der Andalusier messen konnten, eröffneten sie verbale Scharmützel, die schnell unter die Gürtellinie gingen.

Da die Ersatzspieler nicht unten auf der Bank saßen, sondern auf gut gepolsterten Sitzen weiter oben auf der Tribüne, flogen die Verbalinjurien rüber zu den gegnerischen Auswechselprofis, hoch zur Entourage von Sevilla oder gleich als Beschimpfung zum Schiedsrichter, auf den man mit Zurufen und Beleidigungen Einfluss zu nehmen versuchte - und sei es bloß wegen eines vermeintlich falsch entschiedenen Einwurfs. Wer einmal direkt hinter dieser Athletenmeute gesessen hat, der weiß, dass das ein tolles Privileg und eine Weile lang auch ein vergnügliches Schauspiel ist - aber auch ein Ort zum Fremdschämen.

Gerade der zweite Anzug von Inter Mailand tat eine gute halbe Stunde nichts anderes, als zu lamentieren und Bestrafungen einzufordern, das Mobiliar zu ramponieren und zu fluchen wie 15 volltrunkene Matrosen auf Landurlaub. Als hätten sie den Auftrag bekommen, ein Fluchwörterbuch durchzuackern - gezählt wurden mindestens sechs Wörter, die mit c begannen -, verwünschten sie den Schiedsrichter mit Begriffen, die abzudrucken in einer Familienzeitung nicht schicklich ist.

Einziger Trost: So herumzutoben, ist auf Dauer echt anstrengend. Als es in die entscheidende Phase des Endspiels ging, waren die Protagonisten auf der Tribüne ziemlich ermattet. Sollten Geisterspiele noch eine Weile die Regel bleiben, sollten manche Klubs vielleicht darüber nachdenken, ins Tribünentrainingslager zu gehen. Es könnte sich lohnen.