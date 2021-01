01.01.2021, 69.Vierschanzentournee 2020/21, Olympiaschanze Garmisch-Partenkirchen, Karl Geiger (GER) ist unzufrieden. * 01.01.2021, 69.Vierschanzentournee 2020/21, Olympiaschanze Garmisch-Partenkirchen, Karl Geiger GER ist unzufrieden. *** 01 01 2021, 69 Four Hills Tournament 2020 21, Olympic Hill Garmisch Partenkirchen, Karl Geiger GER is unhappy

Von Volker Kreisl, Garmisch-Partenkirchen

Skispringer zählen wie Lokführer oder Müllmänner zu jenen Menschen, für die der stille Corona-Jahreswechsel 20/21 weniger brutal ausfiel. Sich am Jahresende abends schon früh ausruhen zu müssen statt durchzumachen, weil am nächsten Tag die Arbeit ruft, das sind sie gewohnt. Und wenn man wie die Springer des Deutschen Skiverbandes das neue Jahr regelrecht herbeisehnt, dann sollte man ohnehin früh ins Bett gehen und durchschlafen - bald schon strahlt der erste Tag.

Die Sonne schien, der Schnee glitzerte in Garmisch-Partenkirchen, es war mangels Zuschauern still im weiten Rund, aber die Fortsetzung der Party , die man sich nach dem erfolgreichen Auftakt der Vierschanzentournee erhoffte, blieb aus. Der Rückschlag bestand darin, dass Karl Geiger, die Führung in der Gesamtwertung abgeben musste, die gute Nachricht aus deutscher Sicht war aber, dass sein Abstand als Zweiter hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud überschaubar blieb: Vier Punkte, das sind in etwa 2,5 Meter auf der Schanze. Markus Eisenbichler dagegen hatte seine Aufholjagd vom zweiten Durchgang in Oberstdorf nicht fortsetzen können, er wurde am Ende Siebter, für ihn bleibt ein Tourneesieg in weiter Ferne.

Gewonnen hatte aber nicht Granerud, sondern vor ihm jener Springer, dessen größte Stunde fast ein Jahr zurück liegt. Der Pole Dawid Kubacki, der die Tournee des endlich zurückgelassenen Jahres 2020 gewonnen hatte, tauchte plötzlich wieder an der Spitze auf. Im Finale des Neujahrsspringen gelang ihm nun ein famoser Satz auf 144 Meter - Schanzenrekord.

Detailansicht öffnen Dawid Kubacki nach seinem Sprung auf 144 Meter. (Foto: REUTERS)

Fürs deutsche Team, genauer gesagt für Geiger, sind noch alle Chancen erhalten. Bundestrainer Stefan Horngacher fand sachliches Lob. "Wir waren mannschaftlich besser, unsere Top-Leute waren vorne dabei." Geiger selbst hatte es richtig gemacht: Die Enttäuschung leistete er sich schon im ersten Durchgang, in dem er zu früh die Körperspannung verlor, und zunächst aus den Top-Ten-Rängen fiel. Im zweiten Durchgang schließlich setzte er eine entscheidende Marke bei 138 Metern, die ihn auf Platz fünf brachte. Weil zwei der besser Platzierten in der Tournee-Gesamtwertung weiter hinten liegen, fiel der Punkteschaden, überschaubar aus. "Unterm Strich bin ich zufrieden", sagte Geiger, "ich hätte nicht geglaubt, dass ich es noch mal aufholen kann." Eisenbichler, der als Siebter in der Tournee weiterhin auf Platz fünf liegt, bleibt zuversichtlich: "Ich bin schon schlechter g'hupft."

Wieder einmal könnte also die oftmals windumtoste, nebelverhangene und mangels Flutlicht früh dunkle Bergisel-Schanze von Innsbruck zum Ort der Tournee-Vorentscheidung werden. Die Frage ist nun, wer sich nach den weitläufigen ersten beiden Bakken der Tournee am besten umstellen kann - Granerud oder Geiger oder vielleicht auch Kubacki, Stoch und Eisenbichler, die allerdings wohl schon größeres Risiko gehen müssen.

Die deutschen Springer auf den hinteren Rängen der Mannschaft hatten das Jahr 2021 noch sehnlicher erwartet. Richard Freitag, Gesamtweltcupzweiter 2018, erklärte am Vorabend, er habe würde nun einen großen Haken an 2020 machen, "denn dieses war wirklich mies". Damit sprach er den anderen aus der Seele: den fast schon guten Springern David Siegel und Constantin Schmid und den wie Freitag ehemals überragenden Springern Severin Freund (Einzel-Weltmeister 2015) und Andreas Wellinger (Olympiasieger 2018). Sie alle sind aus langen Verletzungspausen längst zurückgekehrt, erleben aber bittere Zeiten und wiederholen auch während der Tournee jene Leier, die so oberflächlich klingt, aber doch die ganze Wahrheit birgt. Die Form könne man nicht erzwingen, "das eine funktioniert, das andere nicht, ich kann keine Wunder erwarten, muss einfach weiterarbeiten", sagt Freitag. Und Wellinger: "Es ist nicht das Fluggefühl, das ich gerne hätte, aber früher oder später geht der Knoten auf."

Freitag hatte immerhin schon wieder erste Weltcuppunkte gesammelt, Wellinger wird bei dieser Tournee nicht weiter antreten, auf der Suche nach seinem Fluggefühl macht er im zweitklassigen Continental-Cup weiter, so wie die anderen fünf Springer der nationalen Gruppe, die bei den deutschen Tournee-Orten dabei waren. Ihre Enttäuschung ist überschaubar, so leicht steigt man im Skispringen vom Ersatzmann zum Stammsportler nicht auf. Und überhaupt ist das alles nicht so schlimm, denkt man an Marius Lindvik.

Der junge Norweger hatte sich in Oberstdorf mitten hinein gesprungen unter die Tourneesieg-Kandidaten. Dann wurde übergesetzt nach Garmisch-Partenkirchen, und Lindvik überfielen über Nacht grässliche Zahnschmerzen und eine Kiefersperre. Erreger hatten sich im Kiefer festgesetzt, und eine Entzündung verursacht. Lindvik musste operiert werden und fällt mindestens bis zur vierten Station in Bischofshofen aus. Bis dahin muss der Norweger weiter behandelt werden. Auch er tourt also weiter, nur nicht von Schanze zu Schanze, sondern von Krankenhaus zu Krankenhaus.