Spielerberater Erkut Sögüt, der unter anderen den früheren Nationalspieler Mesut Özil vertritt, hat Vereine beim Thema Gehaltsverzicht zu mehr Transparenz aufgefordert. "Wenn ein Klub seine Spieler um eine Gehaltskürzung bittet, dann muss der Klub nach meiner Meinung auch total transparent in Bezug auf die finanziellen Umstände sein", sagte Sögüt in einem Podcast des Onlinemagazins The Athletic, "damit alle Spieler gut informiert eine Entscheidung darüber treffen können, in welcher Höhe von ihnen erwartet werden kann, dem Klub durch die kommenden Monate zu helfen."

Sögüt monierte, einige Vereine würden über die Medien Druck auf ihre Spieler ausüben, wenn sie prozentuale Kürzungen vorschlagen. Prozente zu nennen, genüge aber nicht. "Der Klub muss eher erklären, wie er zu diesen Prozentzahlen kommt", forderte Sögüt. Die Profis müssten verstehen, was passiert und wozu sie sich verpflichten. Wichtig sei auch zu wissen, welche weiteren Maßnahmen die Vereine in Zeiten der Coronavirus-Krise ergreifen.

Zu eigenen Klienten äußerte sich Sögüt nicht. Der FC Arsenal, bei dem Özil spielt, hatte am Montag eine Einigung mit Spielern und Trainern über einen Gehaltsverzicht von 12,5 Prozent verkündet. In den kommenden Tagen werde das vertraglich geregelt, teilten die Londoner mit. Zuvor hatten sich der FC Southampton und West Ham United mit ihren Spielern auf einen Gehaltsaufschub geeinigt.