Der FSV Mainz 05 hat die beeindruckende Siegesserie von Bayer Leverkusen gestoppt. Zum Auftakt des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga fügten die Rheinhessen der Werkself am Freitagabend beim 3:2 (0:1) die erste Niederlage in diesem Jahr zu und greifen nun sogar in den Kampf um die internationalen Startplätze ein. Vor 10 000 Zuschauern war die Elf von Trainer Bo Svensson in der ersten Halbzeit überlegen, doch nach einer vergebenen Großchance von Karim Onisiwo erzielte Leverkusens Top-Torjäger Patrik Schick mit einem von FSV-Kapitän Moussa Niakhaté abgefälschten Schuss (35.) die Führung. Es war das erste Gegentor für die Mainzer im heimischen Stadion seit dem 21. November beim 1:1 gegen Köln, seither hatten die 05er vier Heimspiele in Serie zu Null gewonnen. Schick musste kurz nach Wiederbeginn verletzt ausgewechselt werden, ehe Aarón Martín (57.) mit einem sehenswerten Freistoßtor zum 1:1 ausglich. Leverkusens Joker Lucas Alario (74.) brachte die Werkself aber erneut in Front. Doch die eingewechselten Jean-Paul Boëtius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) drehten das Spiel zum verdienten Erfolg für Mainz, das mit dem fünften Heimsieg in Serie den Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 unter Thomas Tuchel egalisierten.