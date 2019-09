Die Formel 1 ist eine geschlossene, auf Sicherheit bedachte Gesellschaft. Wer hinein möchte in das Fahrerlager in Monza, der muss eine Schleuse mit Drehkreuzen passieren, die erst in Bewegung gerät, wenn eine ordentliche Zutrittsberechtigung unter einen Scanner gehalten wird. An beiden Seiten der Kreuze stehen Sicherheitsfrauen oder -männer.

Gleich gegenüber, auf der anderen Seite eines Gehweges im Königlichen Park von Monza, öffnet sich die Welt der Serien Formel 2 und Formel 3, die keine gigantischen Motorhomes aufgeschlagen haben, sondern schlichte Zelte, in denen an den Autos geschraubt wird. Niemand hindert irgendwen am Zutritt zum Areal der Nachwuchsrennserien, normalerweise hält sich das Interesse der Öffentlichkeit an ihnen auch in Grenzen. Und doch stehen die Geschichten, die dort geschrieben wurden und werden, seit einer Woche, seit dem Unfalltod des Franzosen Anthoine Hubert in Spa-Francorchamps, im Zentrum der Motorsportszene. Sie treiben eine Sicherheitsdebatte voran, die in der Nacht auf Samstag noch mal an Schärfe zugelegt hat. Denn dem zweiten in Spa verunfallten Fahrer, dem Amerikaner Juan Manuel Correa, geht es weit schlechter als angenommen.

So kommt es, dass ungeachtet des geschäftigen Treibens der Formel 1, die in Monza weiter ihr gewohntes Programm durchzieht, die Geschichte des gravierenden Unfalls von Spa auch am Samstag noch quer im Raum steht. Weil klar wird, dass sie noch nicht auserzählt ist.

Am Samstag vor einer Woche hatte Juan Manuel Correa im Formel-2-Rennen in Belgien mit etwa 260 Kilometern pro Stunde seinen Rennwagen auf der steilen Bergpassage ausgangs der Eau-Rouge-Senke wie einen Keil in Huberts Auto getrieben. Er traf es im rechten Winkel. Huberts Wagen zerbrach in mehrere Teile, der Fahrer hatte keine Chance. Hubert wurde 22 Jahre alt. Correas Fahrzeug hingegen überschlug sich und blieb kopfüber liegen. Correa habe Verletzungen an Beinen und Wirbeln erlitten und werde behandelt, hieß es zunächst. Inzwischen ist klar, dass der 20-Jährige weit schlimmer verletzt ist.

Correa ist nicht bei Bewusstsein. Er liegt im künstlichen Koma. Diese Nachricht verbreiteten seine Eltern in einem Statement in den sozialen Netzwerken. Correa habe ein akutes Atemnotsyndrom erlitten und müsse künstlich beatmet werden. Sein Zustand sei "kritisch, aber stabil". Die Verletzung, die angesichts der Heftigkeit des Unfalls vorkommen könne, hieß es, habe zu einem Atemstillstand geführt: "Wir sind überzeugt, dass unser Sohn uns mit seinem Kampfgeist und seiner Stärke überraschen wird und sich komplett erholt." Jean Todt, der Präsident des Weltverbands Fia, sagte am Samstag: "Juan Manuel Correa kämpft jetzt um sein Leben."

Am Mittwoch, als offenbar ersichtlich wurde, dass seine Lage bedrohlicher war als vermutet, war Correa vom Krankenhaus in Lüttich nach London verlegt worden. In der belgischen Klinik nahe der Rennstrecke hatten die Ärzte ihn noch am Tag des Unfalls an den Symptomen behandelt, die zunächst offensichtlich waren. Die späteren Komplikationen machten eine Verlegung in eine Spezialklinik erforderlich, die über ein ECMO-Gerät (extrakorporale Membranoxygenierung) verfügt, mit der das Blut künstlich mit Sauerstoff angereichert werden kann.

Der Weltverband Fia untersucht, ob die Strecke in Spa modifiziert werden sollte. Die Untersuchungen kreisen auch um die Frage, ob sich das Unglück hätte verhindern lassen, gäbe es in der Raidillon, der Kurve nach der Eau-Rouge-Senke, keine asphaltierte Auslaufzone. Vor der Kollision war Correa neben die Strecke auf die ehemalige Boxenausfahrt des Kurses geraten, um einem dritten Fahrzeug auszuweichen. Angesichts des passablen Belags unter den Reifen musste Correa nicht abbremsen. Nathalie Maillet, die Geschäftsführerin der Rennstrecke, kündigte an, es würden Kiesbetten eingerichtet in der Raidillon.

Umbauen mussten sie am Samstag auch in Monza, nachdem dort während eines Rennens der Formel 3 ein extrem heftiger, zum Glück folgenarmer Unfall geschehen war: Der Australier Alex Peroni geriet in der berüchtigten Parabolica-Kurve mit den Vorderrädern auf einen Randstein. Dann hob sein Rennwagen ab wie ein Jet vom Deck eines Flugzeugträgers. In der Luft überschlug sich das Auto, drehte sich mehrmals um beide Achsen, landete kopfüber - mit dem Kopfschutz "Halo" voran - auf einem Reifenstapel, federte wie ein Flummi wieder nach oben und durchstach einen Sicherheitszaun. Der 19-Jährige erlitt eine Wirbelverletzung, kam also vergleichsweise glimpflich davon. Vier Streckenposten, die nur wenige Meter entfernt postiert waren, blieben unverletzt.

Die Fia ließ den Randstein, der aus Plastik besteht, wegschaffen, noch bevor die Rennwagen der Formel 1 für das dritte freie Training auf die Strecke gelassen wurden. Dass dieser Randstein überhaupt dort ausgelegt worden war, ist überaus fragwürdig. Er hatte keinerlei Sicherheitsfunktionen. Er sollte vielmehr die Piloten daran hindern, jenseits der Strecke weit auszuholen, um aus der Kurve Schwung mitzunehmen. Das lässt sich auch anders verhindern als mit einer Begrenzung, die Rennwagen fliegen und drehen lässt. Zum Beispiel mit Strafen, die verhängt werden, wenn Fahrer die Strecke verlassen. "Ich war immer ein Fan des Kiesbettes, das wir früher dort hatten, denn das war ein gutes Mittel, um die Fahrer zu zwingen, auf der Strecke zu bleiben", schlug Charles Leclerc vor.

"Motorsport ist gefährlich. Weniger als früher, aber er ist gefährlich", sagte Fia-Präsident Jean Todt, der am Samstag nur deshalb öffentlich sprach, weil er eine Kampagne bewerben wollte, die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen soll. Am Rande dessen argumentierte Todt noch, dass es im Radsport mehr Todesfälle gebe als im Motorsport. Dennoch gelte: "Ein Opfer ist schon eines zu viel."

Entscheidend sei, aus Unfällen wie dem von Hubert und Correa zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Todt kritisierte auch, die Menschen hätten möglicherweise ein kurzes Gedächtnis. "Als wir den Halo vor ein paar Monaten eingeführt haben, dachten die Leute, wir brauchen das nicht. Nun wollen sie noch mehr." Es sei eine "sehr emotionale Diskussion", findet Todt. Eine, die angesichts der tragischen Entwicklungen des Gesundheitszustands von Juan Manuel Correa noch längst nicht zu Ende geführt ist.