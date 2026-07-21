Zum Hauptinhalt springen

Urteil des EuGHWarum Namen gedopter deutscher Athleten wohl bald wieder öffentlich sind

Lesezeit: 4 Min.

Der einstige Kanu-Weltmeister Martin Hiller akzeptierte im vergangenen Jahr eine vierjährige Sperre. Öffentlich wurde das erst durch eine ARD-Recherche.
Der einstige Kanu-Weltmeister Martin Hiller akzeptierte im vergangenen Jahr eine vierjährige Sperre. Öffentlich wurde das erst durch eine ARD-Recherche. Malte Ossowski/Sven Simon/Imago

Jahrelang wurden im Zusammenhang mit Dopingsperren in Deutschland kaum noch Namen publik – aus Datenschutzbedenken. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs könnte das ändern.

Von Johannes Knuth

SZ bei Google bevorzugen

Wer wissen möchte, welche deutschen Profisportler derzeit eine Dopingsperre absitzen, wird auf der Website der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) zu einer Datenbank geleitet. Dieser Pfad führt aber ins Leere, die Datenbank ist seit Jahren so verschlossen wie die Pforte des Zwergenreiches Moria, vor der die Gefährten im Fantasieepos „Herr der Ringe“ verzweifelt um Einlass bitten.

Zur SZ-Startseite

Leichtathlet Owen Ansah
:Sich selbst ausgebremst

100-Meter-Rekordhalter Owen Ansah erklärt einen verweigerten Dopingtest mit dringenden Reiseplänen und möglichen Versäumnissen eines Kontrolleurs. Die Nada widerspricht.

Von Thomas Hürner und Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite