Jahrelang wurden im Zusammenhang mit Dopingsperren in Deutschland kaum noch Namen publik – aus Datenschutzbedenken. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs könnte das ändern.

Wer wissen möchte, welche deutschen Profisportler derzeit eine Dopingsperre absitzen, wird auf der Website der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) zu einer Datenbank geleitet. Dieser Pfad führt aber ins Leere, die Datenbank ist seit Jahren so verschlossen wie die Pforte des Zwergenreiches Moria, vor der die Gefährten im Fantasieepos „Herr der Ringe“ verzweifelt um Einlass bitten.