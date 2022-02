FC Schalke 04:Gazprom-Vertreter Warnig tritt als Aufsichtsrat zurück

Der von den USA im Zuge des Ukraine-Konflikts mit Sanktionen belegte Geschäftsmann Matthias Warnig hat sein Mandat im Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 niedergelegt. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Warnig ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord-Stream-2-AG, die eine Tochterfirma des russischen Energiekonzerns Gazprom ist. "Sobald alle formellen Prozesse, die eingehalten werden müssen, durchgeführt sind, wird er dann auch den Aufsichtsrat des FC Schalke 04 verlassen", sagte Club-Sprecher Marc Siekmann auf einer Pressekonferenz. Der 66-Jährige hatte dem Gremium seit dem Juli 2019 als kooptiertes Mitglied, entsandt von Hauptsponsor Gazprom, angehört.

Ob die Ukraine-Krise auch Auswirkungen auf das Sponsoring von Gazprom bei Schalke hat, ist noch unklar. US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch Strafmaßnahmen gegen die Betreibergesellschaft und deren Chef Warnig angekündigt. Das Finanzministerium in Washington erklärte, Geschäfte mit dem Betreiber Nord-Stream-2-AG müssten innerhalb einer Woche beendet werden. Angesichts der russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt hatte die Bundesregierung das Vorhaben am Dienstag auf Eis gelegt und das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 vorerst gestoppt.

Fifa hält sich zurück

Die Fifa hält sich mit möglichen Konsequenzen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zunächst zurück. Der Fußball-Weltverband verwies am Donnerstag auf Anfrage des Sportinformationsdienstes SID auf eine Stellungnahme von vor zwei Tagen, wonach die Fifa die Situation beobachte. Zudem werde sich Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Donnerstagabend äußern.

Die russische Nationalmannschaft ist weiter im Rennen um die Qualifikation für die WM in Katar. Russland empfängt am 24. März in der Hauptstadt Moskau Polen in den WM-Play-offs. Der Sieger spielt am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um das Ticket für Katar und besitzt dabei Heimrecht. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte im Hinblick auf die Partien auf die Fifa verwiesen.

Auch Auswirkungen auf Paralympics noch unklar

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine mit Blick auf die am 4. März beginnenden Winter-Paralmpics in Peking auf die Olympische Waffenstillstandsresolution verwiesen. "Die Paralympischen Winterspiele fallen unter die Olympische Waffenstillstandsresolution mit dem Titel 'Aufbau einer friedlichen und besseren Welt durch Sport und das Olympische Ideal', die von 193 Mitgliedstaaten auf der 76. UN-Generalversammlung einvernehmlich angenommen wurde", teilte das IPC auf Anfrage mit: "Sie fordert die Einhaltung des Olympischen Waffenstillstands sieben Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar 2022, bis sieben Tage nach Ende der Paralympischen Winterspiele am 21. März."

Ob es sportliche Auswirkungen auf die Spiele gibt, scheint noch unklar. "Das IPC steht im Vorfeld sowohl mit dem ukrainischen als auch dem russischen Paralympischen Komitee im Dialog", erklärte der Weltverband: "Als politisch neutrale Organisation liegt der Fokus des IPC weiterhin eher auf den bevorstehenden Spielen als auf der aktuellen Situation."

DOSB und DBS empfehlen Wettkämpfe "in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen"

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) "verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste". In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme empfehlen DOSB-Präsident Thomas Weikert und DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher "unseren Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen". Zudem fordern die beiden Spitzensportverbände Russland auf, "die kriegerischen Handlungen einzustellen".

Ski-Verband Fis berät über Weltcup-Absage in Russland

Der Ski-Weltverband Fis schließt angesichts des militärischen Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine eine Absage des Weltcup-Finals der Langläufer vom 18. bis 20. März im russischen Tjumen nicht aus. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr, wird es während des Weltcups von Freitag bis Sonntag im finnischen Lahti dazu eine Beratung geben. Tjumen liegt in Westsibirien, etwa 1700 Kilometer von Moskau entfernt.