Hinter dem idyllischen Würmtal Baseball Park scheinen an diesem sonnigen Sonntagnachmittag die Bäume in den blauen Himmel zu wachsen. Auf dem Spielfeld ist es noch nicht ganz so weit. Am Vorabend hatten die Gauting Indians tatsächlich den Favoriten aus Regensburg 7:5 geschlagen, doch jetzt, in der zweiten Partie dieses Bundesliga-Spieltags, humpelt Gautings bester Werfer Ryan Bollinger vom Feld – eine Zerrung im Knie, die nicht komplett ausgeheilt war. In diesem dritten Durchgang handeln die Indians anders als die meisten Baseball-Vereine: „Wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt einen 24-Jährigen reinwerfe, der das alles schon kennt, oder einen 17-Jährigen, dann gehe ich mit dem 17-Jährigen“, wird Cheftrainer Christopher Howard nachher sagen. Der 17-Jährige heißt Leopold Methe, es ist sein Bundesliga-Debüt, und das gegen den Meisterschaftsfavoriten. Er begeht ein paar kleinere Fehler, dann jagt der Regensburger Schlagmann Simon Bäumer den Ball hinaus in die sich streckenden Bäume, ein Grand Slam Homerun, der den Regensburg Legionären vier Punkte auf einmal einbringt. Am Ende verliert Gauting 0:11. „Das ist gut fürs Lernen“, sagt sein Pitcher-Kollege Philipp Kleehaupt, „er ist vielleicht auch nervös gewesen.“ In der zweiten Liga würden ein paar schwache Würfe nun mal nicht so schnell bestraft.

Kleehaupt ist auch gerade erst 20 geworden, aber er führte die Mannschaft am Samstagabend zu einem überraschenden Sieg. Kleehaupt ist ein großes Talent, ohne Frage, mit ungewöhnlichen, den Gegner verwirrenden Armbewegungen und vielseitigen Würfen. Doch das wirklich Besondere an diesem Sieg war etwas anderes: Acht von zehn Indians sind U23-Spieler, und diese Ansammlung junger Erwachsener nahm tatsächlich Regensburg ein Spiel ab. „Das ist ja das Geile an dem Verein“, sagt Kleehaupt, auch noch einmal mit Blick auf den Einsatz des jüngeren Kollegen Methe, „dass wir von früh an die Innings kriegen und besser mit Drucksituationen umgehen können.“ Mit anderen Worten: Sie holen bei dem kleinen Verein eine Menge aus ihren Spielern heraus.

Gelungene Nachwuchsarbeit: Drei Gautinger Talente reisen zur U23-Europameisterschaft

Der Schlüssel dazu ist die Konstanz in der Ausbildung. Die meisten der jungen Gautinger Bundesliga-Stammspieler wurden in der Jugend von Vereinsikone Bernhard Huber trainiert, doch danach ging es eben auf konstant hohem Niveau weiter. Das Team steht als Aufsteiger kurz vor Saisonende mit 14 Siegen und zwölf Niederlagen auf Rang drei der Südstaffel. Siege wie gegen Regensburg „zeigen, dass es ganz viele Leute über die letzten zehn Jahre gab, die viel Arbeit und Herzblut hier hineingesteckt haben“, sagt Trainer Howard. Zurück in seine Heimat aus Jugendtagen kam Howard 2022, weil Huber ihn angerufen hatte: Er könne den Jungs nicht mehr viel beibringen. Howard, 36, ist vierfacher deutscher Meister mit Regensburg, ehemaliger Nationalspieler und Junioren-Nationalcoach. „Wir haben auf jedem Level gute Coaches“, schwärmt Bernhard Hubers Sohn Elias, 19: „Jetzt haben wir drei Mannschaften, die U12, die U15 und die U18, die im bayerischen Finale spielen werden.“

Die Indians sind deshalb so etwas wie das erfolgreiche Gegenkonzept zu den Regensburgern, wo viele Hauptamtliche arbeiten und die besten Talente des Landes in einem Internat ausgebildet werden. Und auch, wenn der starke, junge Schlagmann Kleehaupt im Sommer an ein College im US-Bundesstaat Arizona wechseln wird, so glaubt er doch, dass die Gautinger Spieler nicht unbedingt zu einem anderen Verein wechseln müssen, um sich noch einmal zu verbessern. „Wir spielen ja schon gut“, sagt Kleehaupt selbstbewusst, und denkt trotz seines jungen Alters schon recht weit voraus: „Ziel ist es ja auch, den Jüngeren zu zeigen, dass sie die gleichen Chancen haben.“ Dass also jene Talente, die jetzt noch um Junioren-Meisterschaften spielen, ebenfalls in die Bundesliga einsteigen können.

Schade finden sie es im Klub, dass die Indians dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen werden. Weil der diesjährige Turnierkalender voll ist mit der U23-EM im August und der Erwachsenen-EM im September, beginnen die Playoffs dieses Mal gleich mit dem Halbfinale, die Platzierungen sind jetzt schon weitgehend klar und die verbleibenden Bundesliga-Partien nur noch ein Schaulaufen. Doch immerhin werden allein zum U23-Turnier in Tschechien drei Gautinger mitreisen.