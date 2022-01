Ski-Weltcup in Garmisch:Letzter Anlauf auf der Kandahar

Gut in Form: Kira Weidle überzeugte im Training mit starken Leistungen und rechnet sich in der Abfahrt am Samstag gute Chancen aus.

Der Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen steht in diesem Jahr erneut im Zeichen von etwas Größerem: Ausrichter und Gemeinde wollen 2027 mal wieder die Ski-WM beherbergen - der Vorstoß soll auf absehbare Zeit der finale sein.

Von Johannes Knuth, Garmisch-Partenkirchen

Gut schaut er aus, groß, schlank, kräftige Farbe. Nur etwas steif steht er da, der neue Ehrengast im Ziel der Kandahar-Piste. Das ist aber auch kein Wunder bei dem eisigen Wind, der am Freitag über das Zielstadion pfeift, während des letzten Trainingslaufs der alpinen Skirennfahrerinnen, die an diesem Wochenende eine letzte Abfahrt am Samstag und einen Super-G am Sonntag (jeweils 11.30 Uhr) bestreiten, bevor es zu den Winterspielen geht. Und der Ehrengast, der in Wahrheit eine Videotafel in Form des Kandahar-K ist, hat ohnehin andere Eigenschaften.

Wenn eine Läuferin im Ziel die Bestzeit unterbietet, soll er am Wochenende wie ein Chamäleon in grüner Farbe leuchten, auch einen virtuellen Goldregen hat er im Programm. Daneben haben die Organisatoren eine 42 Meter lange LED-Bande hochgezogen, sie soll den Läuferinnen zumindest ein paar digitale Anfeuerungen entgegenschicken. "Wir wollten einfach mal was Neues präsentieren in Corona-Zeiten", sagt Florian Fischer, der neue Präsident des Garmisch-Partenkirchener Ski-Weltcups. Echte Zuschauer sind ja erneut keine zugelassen, die jüngsten Beschlüsse der Staatsregierung kamen zu spät.

Der Ski-Weltcup ist alljährlich eine ihrer größten Visitenkarten beim Skiclub Garmisch, dem Florian Fischer seit vergangenem August ebenfalls vorsteht - Vater Peter zog sich nach langer Dienstzeit zurück und werkelt nunmehr im Hintergrund. Und in diesem Jahr liegt über der Veranstaltung noch ein wenig mehr Bedeutung als sonst, Skiclub und Deutscher Skiverband (DSV) bewerben sich mal wieder um die alpine Weltmeisterschaft - diesmal für 2027, nachdem es für 2025 nicht geklappt hatte.

Die Unterlagen liegen seit Herbst beim Weltverband Fis, im kommenden Mai pickt sich das Fis-Council einen von vier Bewerbern heraus: Crans-Montana/Schweiz, Narvik/Norwegen, Soldeu/Andorra oder eben Garmisch-Partenkirchen. Und zumindest der deutsche Versuch sollte sitzen, denn einen weiteren Anlauf, so Fischer, wird es nicht geben, höchstwahrscheinlich: "Das hat stark monetäre Gründe."

"Über Nachhaltigkeit wird viel diskutiert", sagt der Garmischer Skiclub-Chef Florian Fischer zu den geänderten Plänen

Ihre Pläne, die sie einst für die WM 2025 aufspielten, haben mittlerweile einige Wendungen erfahren. Ursprünglich sollten alle WM-Rennen am Fuß der Kandahar zusammenfließen, in einem neuen, fest installierten Zielstadion; mit 5000 Plätzen und Parkgarage. Die neuen Entwürfe sehen nun wieder zwei Zentren vor, eines an der Kandahar - ohne neues Zielstadion, dafür mit temporären Tribünen - und eines am Gudiberg, wo sie Ende Februar diesmal zwei Slalom-Weltcups der Männer veranstalten.

Zum einen stelle diese Logistik die TV-Stationen nicht (mehr) vor Probleme, zum anderen sei es so, sagt Florian Fischer: "In der Gesellschaft findet insgesamt ein Umdenken statt. Über Nachhaltigkeit wird viel diskutiert." In Garmisch-Partenkirchen, so Fischer, lebe man die Nachhaltigkeit jedenfalls schon jetzt: "Alle Strecken sind rennbereit, die wollen wir auch 2027 nutzen", sagt Fischer.

Frei übersetzt: Das kann nicht jeder Mitbewerber bieten.

Der Gemeinderat stützte die Pläne zuletzt auch mit einem recht klaren Votum (23:6 Stimmen), ganz ohne Debatte ging es aber nicht. Grüne und Naturschützer bemängelten wiederholt, dass für die WM trotz allem massiv in die Natur eingegriffen werde, mit Beschneiungsanlagen und -becken, die man ausbauen müsste. Eine Ratssitzung vor Kurzem wirbelte erneut Zwist auf: Im vertraulichen Bewerbungsbuch der Garmischer, das an die Öffentlichkeit gelangt worden war, waren Skizzen eines neu geplanten Kongresshauses zu sehen, für bis zu 1700 Teilnehmer; während der WM könnte es als Medienzentrum dienen.

Detailansicht öffnen Beim Start bietet sich den Skifahrern auf der Kandahar ein Blick hinunter auf den Ort. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ob das Zentrum überhaupt gebaut wird, darüber soll ein Bürgerdialog richten - der noch ansteht. Freie Wähler und Grüne sahen darin einen krassen "Widerspruch". Florian Fischer beteuert: "Alles, was derzeit dazu kommuniziert wird, sind Visualisierungen, Ideen, nicht mehr und nicht weniger." Jede Gemeinde verschreibe sich bei Großevents gewissen "Leuchtturmprojekten", mit denen man eine Stadt modernisiere, in Garmisch-Partenkirchen könnte das der Kongress werden, so Fischer: "Ob und wie, das liegt nicht in unserer Entscheidungshoheit."

Das Konzept an sich sei jedenfalls stark, das sehen sie auch im DSV so. Auch was die Zeitschiene betrifft, wären die Deutschen an der Reihe, eigentlich: Garmisch-Partenkirchen beherbergte die alpine WM zuletzt 2011, die Schweiz, der wohl größte Mitbewerber, 2017 in Sankt Moritz. "Aber", gibt Wolfgang Maier, der Sportvorstand im DSV zu bedenken, "das sind ja immer politische Entscheidungen. Da spielen viele andere Themen eine Rolle."

Der Einfluss im Fis-Council etwa, auch in der Ski-Industrie, wo Österreich und die Schweizer traditionell sehr präsent sind. Vor knapp zwei Jahren gewann Saalbach-Hinterglemm klar mit zwölf Voten (Garmisch und Crans-Montana erhielten je eine Stimme), und nun? "Ich persönlich habe da ein extrem gemischtes Gefühl", sagt Maier. Florian Fischer ist etwas positiver gestimmt: "Ich habe nur Gutes gehört." Abgerechnet wird im kommenden Mai im Algarven-Ort Vilamoura, bekannt für seine nachhaltigen Yachthäfen, Golfplätze und Casinos.