Ein Sieger stand schon vor dem Riesenslalom der Männer fest, der am Sonntag den alpinen Weltcup der Männer in Garmisch-Partenkirchen beschloss: der Ausrichter, der Skiclub Garmisch, und seine 450 Helfer, die die Kandahar-Piste für zwei Rennen fit bekommen hatten. Dabei hatten sich alle in den vergangenen Tagen gegen Wetterlagen in allen Geschmacksrichtungen stemmen müssen: Neuschnee, Sonne, Plusgrade am Freitag und Samstag, am Sonntag regnete es.

Das Rennen an sich gewann der Franzose Alexis Pinturault vor dem Schweizer Loic Meillard und dem Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen. Ein weiterer stiller Sieger des Tages war Stefan Luitz. Der 27-Jährige vom SC Bolsterlang fand sich als Neunter mal wieder unter den besten Zehn in seiner Lieblingsdisziplin ein. Das war ihm zuletzt vor einem Jahr gelungen. Luitz konnte freilich auf mildernde Umstände seitdem verweisen: Da war das Gezerre um seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg aus Beaver Creek, der ihm wegen angeblich unerlaubter Sauerstoff-Nutzung erst aberkannt und dann wieder zugesprochen wurde; eine Schulterverletzung, ein Innenbandriss; das zähe Comeback in diesem Winter. Am Sonntag übernahm er im zweiten Lauf zwischenzeitlich die Führung, am Ende befand er: "Ich bin brutal happy. Vor allem, weil ich vom ersten Tor an attackiert habe." Woher kam die auffrische Angriffslust?

"Es lag nicht nur an mir", sagte Luitz, mit Blick auf die letzten Rennen, in denen er merklich verkrampft aufgetreten war - auch wenn er das am Sonntag so nicht sagte. Er habe sich bis zuletzt jedenfalls auch damit schwergetan, seine Ski stimmig auf die Pistenverhältnisse abzustimmen, weil ihm zuletzt "mit den vielen Verletzungen die Zeit zum Testen ausgegangen" war, wie er sagte. Das habe er in den vergangenen Wochen nachgeholt. Luitz' Teamkollege Alexander Schmid überzeugte ebenfalls, als 13. Weniger zufrieden war Viktoria Rebensburg: Die kam im Super-G in Sotschi, beim einzigen Rennen auf der Olympia-Strecke von 2014, auf Rang acht. Die Abfahrt, die am Samstag ausgefallen war, könnte womöglich schon am kommenden Wochenende nachgeholt werden: beim Weltcup der Frauen in Garmisch-Partenkirchen.