"Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge": Gareth Bale, rechts am Mittwoch in München, erklärte einst bei einem Länderspiel mit der walisischen Nationalelf seine Prioritäten.

Interview von Felix Haselsteiner

In seinem Leben nach der Karriere hat Gareth Bale sich hervorragend eingefunden. Wenn der Waliser im Golfclub München Eichenried in den Tagen vor den BMW International Open in seinem Golf-Outfit über die Anlage spaziert, geht er fast ein wenig unter: Die meisten Zuschauer erkennen ihn nicht als fünfmaligen Champions-League-Sieger, sondern eher als einen weiteren Golfspieler, der am traditionellen ProAm teilnimmt, bei dem vor dem Turnier Profis und Amateure in einem Spaß-Turnier zusammenspielen.