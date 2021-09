Der vier Jahre alte Hengst Torquator Tasso hat sich den Sieg im 149. Großen Preis von Baden gesichert. Der Galopper des Jahres setzte sich am Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim in einem spannenden Finish gegen Derbysieger Sisfahan durch. Geritten von Rene Piechulek gewann Torquator Tasso mit einer Länge Vorsprung vor dem von Andrasch Starke gerittenen Sisfahan. Dritter wurde der englische Wallach Passion and Glory mit Oisin Murphy. Damit machten die drei Favoriten das mit 160 000 Euro dotierte Rennen vor 8600 Besuchern unter sich aus. Der Sieger wird von Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr für das Gestüt der Familien Endres und Ellerbracke trainiert. Es war beim zehnten Start der vierte Sieg. "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte Trainer Weiß. Anfang Oktober startet Torquator Tasso noch im Prix de l'Arc de Triomphe, dem berühmtesten Rennen der Welt. Am Samstag hatte die spanische Stute Kitty Marion überraschend das Rennen um die Goldene Peitsche gewonnen, dem wichtigsten Sprintrennen des deutschen Rennsports. Sie siegte knapp vor dem Favoriten Majestic Colt mit Eduardo Pedroza.