Der in München trainierte Hengst Fantastic Moon hat das 154. Deutsche Galopp-Derby gewonnen. Im Rennen um das Blaue Band auf der Rennbahn in Hamburg-Horn setzte sich der Hengst unter Jockey René Piechulek am Sonntag im Feld der 20 Teilnehmer gegen Mr Hollywood (Lukas Delozier) durch. Die Stute Weracruz wurde unter Antonio Orani Dritte. Das Derby ist mit 650 000 Euro dotiert. Fantastic Moon, der aus hinteren Regionen kommend die Gegner überrollte, bescherte dem Jockey Piechulek und der Münchener Trainerin Sarah Steinberg den jeweils ersten Derbysieg. Steinberg ist auch die Lebensgefährtin des Jockeys. Für die Besitzergemeinschaft Liberty Racing 2021 bedeutete der Derbysieg eine Siegprämie von 390 000 Euro. 22 Anteilseigner gehören dieser Gemeinschaft an, die Lars-Wilhelm Baumgarten (Köln) gegründet hat und als Manager steuert.