27. Mai 2019, 20:45 Uhr Galopprennbahn Santa Anita Schon 26 tote Pferde

Nach fast sechs Wochen ohne Zwischenfälle sind auf der Galopprennbahn Santa Anita in Kalifornien innerhalb von neun Tagen drei weitere Pferde eingeschläfert worden. Damit gab es auf der Strecke seit dem 26. Dezember schon 26 Todesfälle, die Ursache ist weiter unklar. Am Samstag brach dem Wallach Kochees das linke Vorderbein, das Tier konnte bei einer Operation am Sonntag nicht gerettet werden. Nach wie vor tappen die Betreiber bei der Suche nach Gründen für die vielen Stürze im Dunkeln, Untersuchungen des Untergrundes durch Experten haben bislang keine Erkenntnisse erbracht. Zuvor hatte es Proteste durch Tierschützer gegeben. Zwischenzeitlich war der Rennbetrieb wegen der tragischen Serie für drei Wochen unterbrochen worden. Santa Anita ist eine der berühmtesten Strecken der USA, Anfang November soll dort der traditionsreiche Breeders' Cup ausgetragen werden.