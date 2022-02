Die Galopprennbahn Riem steht vor einer gravierenden Veränderung. Wie der Münchener Rennverein (MRV) am Freitag überraschend mitteilte, hat Präsident Dietrich von Boetticher seinen Rücktritt zum Monatsende erklärt. Der Rechtsanwalt und Verleger hatte bereits in den Neunzigerjahren die Geschicke des Vereins geleitet und das Amt im damals zerstrittenen MRV 2012 ein zweites Mal übernommen. In einer Presseerklärung heißt es: "Der Münchener Rennverein bedauert die Entscheidung seines langjährigen Präsidenten außerordentlich, hat aber größtes Verständnis, dass Dietrich von Boetticher zukünftig etwas kürzer treten möchte." Der Verein würdigt den Erhalt des Trainingsgeländes und den Bau eines Mitarbeiter-Wohnhauses als Verdienste aus der zweiten Amtszeit. Auch finanziell hat sich von Boetticher, der bald 80 wird, immer wieder engagiert, auch in Form von Darlehen, die nach Vereinsangaben vorerst weiterlaufen. Im April werde im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung ein Nachfolger gewählt.