Galopp:"Hohes Rennniveau heißt hohe Rennpreise"

Es ist nur eine kleine Änderung im Rennwett- und Lotteriegesetz (RWLG), aber für den deutschen Galopprennsport bedeutet sie das erfreuliche Ende von sieben Jahren harter Überzeugungsarbeit. Seit im Jahr 2012 das neue Glücksspielrecht in Kraft trat, wiesen die Galopp-Vertreter auf eine missverständliche Formulierung in den Paragrafen hin, die dazu führte, dass den Rennbahnen jedes Jahr ein hoher sechsstelliger Betrag vorenthalten wurde. Jutta Hofmeister, 58, ist seit 2016 Geschäftsführerin von "Baden Racing", der Betreibergesellschaft der wichtigsten deutschen Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden. Sie erklärt, warum das nun gelöste Thema "Rennwettsteuer-Rückerstattung" für den Rennsport so wichtig ist - aber keineswegs ausreicht, um die schwierige Lage der Rennbahnen zu lösen.