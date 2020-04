Es soll wieder geritten werden: Ein Galopprennen in Baden-Baden (Archivbild)

Galopp ist wegen des Tierzuchtgesetzes der erste Sport, der wieder erlaubt werden soll - und so könnte am Montag in Dortmund die surrealste Saison der Reitgeschichte beginnen.

Das Geld ist wohl kein Problem. Eher die Zeit. Mindestens acht Stunden muss man schon veranschlagen, um in 227 Galopprennen binnen 43 Tagen online auf ein Siegerpferd zu wetten. Selbst wenn man nur nach dem Jockey entscheidet, nach dem Trainer oder den Pferde-Ahnen. 11 350 Euro kostet es, in 227 Rennen je 50 Euro auf Sieg zu setzen, aber das werden sich Männer wie der Galopp-Präsident Michael Vesper, der Manager Stefan Oschmann, der Rennbahnbesitzer Gerhard Schöningh oder Georg Baron von Ullmann schon leisten können. Zumal ja Gewinne winken. Die Frage ist vielmehr, ob sie auch immer brav wetten werden an den 22 geplanten Renntagen bis zum 15. Juni.

Die vier Männer sind die Prominentesten unter jenen, die sich einer Aktion zur Unterstützung des deutschen Galoppsports angeschlossen haben. Der Münchner Pferdebesitzer Christian Sundermann hat sich die Aktion ausgedacht und sie "Wetten dass" genannt: "Wetten, dass wir 100 Unterstützer finden?" Mehr als die Hälfte ist inzwischen geschafft. Sie wollen bei 227 Geisterrennen je 50 Euro auf Sieg setzen und damit eine Branche stützen, die bis auf Weiteres ausschließlich von solchen Online-Wetteinnahmen leben muss. Selbst mit Publikum, Vor-Ort-Wetten, Bewirtung und Sponsoring hat sich der deutsche Galopp schwer getan - doch nur noch mit Online-Wetten auf Geisterrennen drohen womöglich Insolvenzen in einem Rennbetrieb, der bundesweit 3000 Jobs beinhaltet.

Der Galoppsport braucht nun mehr denn je die Zuwendung seiner betuchten Förderer

Am Montag soll in Dortmund die surrealste Galoppsaison der Geschichte beginnen: ohne Publikum, Pferdebesitzer und Siegerehrungen, dafür mit organisatorischer Minimalbesetzung, mit Temperaturmessung am Eingang, mit selbstmitgebrachtem Imbiss und Jockeys, die mit Mundschutz reiten. Dass Galopp als erster Sport überhaupt wieder erlaubt werden soll, liegt auch daran, dass Galopprennen im Rahmen des Tierzuchtgesetzes als "obligatorische Leistungsprüfungen" firmieren. Mit diesem Pfund wuchert der Galoppverband bei den Verhandlungen um die Freigabe von Geisterrennen.

Doch nicht einmal die Freigabe bedeutet Sicherheit, und auch nicht, dass alle Wettvermittler vorerst auf Provisionen verzichten. Der von betuchten Persönlichkeiten durchzogene Galoppsport braucht nun die explizite Zuwendung genau dieser betuchten Persönlichkeiten. Das hat Sundermann zusammen mit den Pferdebesitzern Guido Schmitt und Lars-Wilhelm Baumgarten kreativ eingefädelt. Sundermann ist nicht zufällig derjenige, der seine Pferde nach Loriot-Aphorismen ("Ach was" oder "Sie haben da was") benennt und seinen Rennstall tatsächlich "Wo laufen sie denn?" betitelt hat.

Trotzdem bleibt die Branche besorgt und entwickelt deshalb immer mehr Ideen. In Baden-Baden verkaufen sie Patenschaften fürs Geläuf, und bei Sundermanns Hilfsaktion hat sich am Dienstag eine Wettgemeinschaft aus elf Frauen und Freundinnen von Jockeys angemeldet. Diese Gruppe sei der emotionale Höhepunkt, sagt Sundermann. So schwer Corona auf dem Galopp lastet, für mehr Zusammenhalt hat das Virus gesorgt. Man läuft zwar weiterhin gegeneinander - das aber zunehmend miteinander.