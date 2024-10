Die Stute Bluestocking hat das berühmteste Galopprennen der Welt gewonnen. Die vom Iren Rossa Ryan gerittene englische Vollblutstute setzte sich beim Prix de l’Arc de Triomphe auf dem Hippodrome de Longchamp in Paris vor Aventure (Stephane Pasquier) und Los Angeles (Ryan Moore) durch. Der deutsche Starter Fantastic Moon spielte beim mit insgesamt fünf Millionen Euro dotierten Rennen nach einem turbulenten Tag als Neunter nur eine Nebenrolle. Der vier Jahre alte Hengst, Sieger des Deutschen Derbys 2023 und im September Gewinner beim Großen Preis von Baden, wurde am Sonntag aufgrund eines zu weichen Bodens zunächst abgemeldet – startete mit Jockey Rene Piechulek dann aber doch. Eine kurzfristige Abmeldung am Renntag hätte 55 000 Euro gekostet. Es bleibt damit dabei, dass bislang drei deutsche Pferde beim Arc triumphieren konnten: Star Appeal (1975), Danedream (2011) und Torquator Tasso (2021).