Goliath ist der umjubelte Sieger im 155. Großen Preis von Baden. Der fünf Jahre alte Wallach setzte sich am Sonntag vor 17 200 Zuschauern auf der Rennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden unter Jockey Clément Lecoeuvre in dem mit 300 000 Euro dotierten Rennen durch, vor Dubai Honour und Jockey Tom Marquand auf Rang zwei. Die vier deutschen Starter waren in dem renommierten Galopprennen chancenlos. Goliath übernahm gleich nach dem Start die Führung und behauptete die Spitzenposition. Er wird in Paris von Francis-Henri Graffard trainiert und stammt aus der Zucht des Gestüts Schlenderhan in Bergheim bei Köln.