Die 27-jährige Nina Baltromei hat das wichtigste deutsche Galopprennen gewonnen – als erste Frau im Sattel seit 1869. Besuch bei einer Reiterin, die ein besonderes Gespür für die Kraft der schnellen Pferde hat.

Otis Schaffeld, Mülheim an der Ruhr

Nina Baltromei sitzt an einem kleinen, runden Tisch, in der Hand ein Filzstift, im Gesicht ein höfliches Lächeln. Vor ihr stapeln sich in einer Pappschachtel ihre neuen Autogrammkarten, doch der Mann, der sich zu ihr herunterbeugt, hält der 27-Jährigen stattdessen einen Plastikbecher hin. Darauf sind alle Sieger des Deutschen Galoppderbys gedruckt, des wichtigsten Pferderennens des Landes, alle Namen, alle Rennfarben. Der erste siegreiche Jockey hieß William Little, er triumphierte im Jahr 1869 auf dem Hengst Investment. 154 weitere Male hatten seither Männer im Sattel das Derby gewonnen. Und nun also, bei der 156. Auflage, eine Frau: Nina Baltromei. Sie signiert den Becher und bedankt sich für die Glückwünsche.