Zum Hauptinhalt springen

TSV 1860 MünchenDiesmal nicht!

Lesezeit: 3 Min.

Kein Vorbeikommen: Kapitän Jesper Verlaat (vorne) und seine Löwen ließen im Pokalspiel in Illertissen nichts anbrennen.
Kein Vorbeikommen: Kapitän Jesper Verlaat (vorne) und seine Löwen ließen im Pokalspiel in Illertissen nichts anbrennen. (Foto: Lucca Fundel/Imago)
  • TSV 1860 München setzt sich im Achtelfinale des Toto-Cups mit 3:1 gegen den Regionalligisten FV Illertissen durch und zieht ins Viertelfinale ein.
  • Illertissen hatte in den vergangenen vier Jahren sechs Drittligisten aus dem bayerischen Landespokal geworfen und zuletzt Zweitligist Nürnberg im DFB-Pokal besiegt.
  • Illertissen bereitet sich auf das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel am 29. Oktober gegen Zweitligist Magdeburg vor und prüft die Aufrüstung des Flutlichts.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Sechs Drittligisten hatte Illertissen in den vergangenen vier Jahren ausgeschaltet. Sechzig lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und zieht ins Toto-Pokal-Viertelfinale ein. Derweil schaut der Regionalligist auf die nächste DFB-Pokalrunde.

Von Stefan Galler

Sobald dieses Los aus dem Topf gefischt ist, steht allen potenziellen Gegnern der Angstschweiß auf der Stirn. Jetzt nur nicht als Nächstes gezogen werden!  Den Ruf als Pokalschreck, der die Großen gnadenlos eliminiert, hat sich der FV Illertissen erarbeitet – indem er eben ständig die Großen ärgert. In den vergangenen vier Jahren konnten die Schwaben sechs Drittligisten aus dem bayerischen Landespokal werfen, in den jüngsten fünf Spielzeiten erreichte der FVI viermal das Endspiel und holte dabei drei Titel. Und zuletzt gelang sogar im DFB-Pokal eine Sensation, als Illertissen in der ersten Hauptrunde der neuen Auflage Zweitligist 1. FC Nürnberg nach Elfmeterschießen besiegte.

Diesmal sollte es nichts werden mit der Überraschung: Im Achtelfinale des Toto-Cups gaben sich die Löwen, die noch 2022 unter dem damaligen Trainer Michael Köllner am Außenseiter Illertissen gescheitert waren, keine Blöße und setzten sich ziemlich ungefährdet mit 3:1 (1:0) durch. „Im Pokal ist nur wichtig, dass man weiterkommt. Es war die erwartet schwere Aufgabe“, erklärte Löwen-Trainer Patrick Glöckner nach der Partie. Er hatte bis auf einzelne Ausnahmen auf Rotation verzichtet, auch wenn Angreifer Florian Niederlechner wegen einer leichten Blessur aus dem Drittligaspiel gegen den VfB Stuttgart II (1:1) vorerst auf der Bank blieb und von Patrick Hobsch ersetzt wurde.

Sechzig wollte diese Aufgabe so seriös wie möglich angehen, auch um den guten Eindruck aus den ersten Saisonspielen nicht gleich wieder zu verwässern und keine neue Unruhe aufkeimen zu lassen. „Wir haben die ganze Vorbereitung angelegt wie bei einem Ligaspiel und dementsprechend auch bei der Aufstellung aus dem Vollen geschöpft“, sagte Glöckner im BR-Fernsehen. Dass der Toto-Pokal für die Löwen einen hohen Stellenwert hat, unterstreicht Sport-Geschäftsführer Christian Werner immer wieder: Eines der Saisonziele sei der Gewinn des bayerischen Cups, um in den DFB-Pokal einzuziehen.

Und so ließen die weiß gewandeten Blauen vom Start weg keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Jesper Verlaat eröffnete die Partie mit einem Volleyschuss, der knapp übers Tor flog (4.), fünf Minuten später prüfte Maximilian Wolfram Illertissens Torwart Michel Witte, der den Schuss spektakulär aus der Ecke tauchte. In der 18. Minute zahlten sich die Münchner Bemühungen dann schon aus: Einen Eckball von Thore Jacobsen köpfelte Siemen Voet an den linken Pfosten, Verteidiger Max Reinthaler, der in der Liga in dieser Saison bislang noch nicht zum Einsatz gekommen ist, erledigte den Rest – 0:1.

Damit war den Gastgebern schon etwas der Zahn gezogen. 1860 machte bis zur Pause nicht mehr als notwendig, Geschäftsführer Werner bezeichnete den Auftritt nach dem Führungstor gar als teilweise „lethargisch“.  Trainer Glöckner fand, sein Team habe es in Hälfte eins „extrem souverän runtergespielt, wir waren sehr dominant“. Im zweiten Durchgang musste Löwen-Torwart Thomas Dähne gegen den Schuss von Yannick Glessing sein ganzes Können aufbieten (62.), ehe drei Minuten später Kevin Volland den Kollegen David Philipp mit einem perfekten Pass in Szene setzte und dieser vor dem FVI-Tor cool blieb und zum 0:2 abschloss.

Nur kurzzeitig bricht der Pokalschreck aus den Illertissern heraus, dann macht Jacobsen für Sechzig alles klar

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sah es nach einem ganz kommoden Spätsommernachmittag für Sechzig aus. Doch dann brach der Pokalschreck doch noch heraus aus den Illertissern: Marco Gölz spielte einen ähnlich fantastischen Pass wie zuvor Volland, Daniel Hausmann lief ein und brachte den Underdog wieder heran (76.). Dass die Münchner in dieser Saison eine größere Abgeklärtheit an den Tag legen als früher, stellten sie anschließend unter Beweis. Sie gerieten nicht ins Schlingern, spielten weiter nach vorne – und erhielten nach Foul von Robin Muth an Voet einen Elfmeter zugesprochen, den Jacobsen zum entscheidenden 1:3 verwandelte (88.).

Coach Glöckner lobte hinterher „Mentalität und Einstellung“ seiner Elf, auch wenn es immer Höhen und Tiefen im Spiel gebe: „Wichtig ist, dass man sie gut wegsteckt.“ Unterm Strich sei er mit der Leistung und dem Einzug ins Viertelfinale zufrieden.

Von Zufriedenheit konnte bei Illertissen keine Rede sein, alleine die Tatsache, dass die erhoffte Zuschauerzahl von 4000 verfehlt wurde – es kamen nur knapp 3500 –, passte ins Bild. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler, Vater von Trainer Holger, richtete derweil den Blick bereits aufs DFB-Pokal-Zweitrundenspiel am 29. Oktober gegen den Zweitligisten Magdeburg. Noch sei nicht klar, ob man das Flutlicht so stark aufrüsten könne, um den DFB-Auflagen zu entsprechen und das Spiel im heimischen Stadion stattfinden zu lassen. So oder so wolle man wieder das wahre Pokalgesicht zeigen, denn Bachthaler senior kennt die Stärke der Mannschaft ganz genau: „Wir konzentrieren uns auf die wichtigen Spiele, wissen, wenn es darauf ankommt. Und in solchen Spielen kann man ja auch ein paar Euro verdienen.“

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

1860 München
:Der späte Knall von Giesing

Sigurd Haugen rettet den Löwen gegen den VfB Stuttgart II in der Nachspielzeit einen Punkt und hält die Euphorie aufrecht. 1860 überzeugt allerdings eher durch Kampf als durch Spielwitz.

Von Jakob Lüers

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite