Von Johannes Kirchmeier

Ein wenig wirkte es so, als trugen die bayerischen Athleten und ihre Mannschaften am vergangenen Pfingstwochenende ein besonderes Sieger-Gen in sich, um historische Sportmomente zu schaffen. Da war am Samstag der dramatische Meistertitel der Fußballer des FC Bayern München in der Bundesliga. Dann holte ein mit bayerischen Eishockey-Spielern gespicktes deutsches Team überraschend WM-Silber, das erste seit 70 Jahren. Am Montag waren dann die Futsaler dran: Die Mannschaft des SSV Jahn Regensburg schnappte sich durch ein 4:0 (1:0) im Finale der Bundesliga-Endrunde beim VfL Hohenstein-Ernsttthal den deutschen Meistertitel - und das als Aufsteiger.

Erstmals war das so, schließlich erlebte das Oberhaus ja auch erst seine zweite Saison. "Wir haben ein Märchen geschrieben - und das ist auch verdient", sagt Florian Roth, der sportliche Leiter der Regensburger. "Das ist schon eine schöne Geschichte. Wir waren zwar kein Gründungsmitglied, werden aber jetzt für immer der erste Aufsteiger sein, der direkt Meister geworden ist." Im Sommer treten sie damit in der Champions League an. Als Aufsteiger wahrgenommen wurden die Regensburger allerdings nicht. Schließlich zählen sie seit Jahren zur deutschen Elite in der Hallenfußballvariante, sie gewannen bereits 2017 den Titel, drei Mal standen sie in den vergangenen sechs Jahren im Meisterschafts-Finale.

Basis ihres Erfolgs ist ein über die Jahre gewachsenes Team. Ein Großteil der Akteure ist über 30 Jahre alt und mit dem Spielertrainer Lucas Kruel befreundet. Der 32-jährige Brasilianer, Fitnesscoach des ehemaligen FC-Bayern-Außenstürmers Douglas Costa, hat ein paar frühere Mitspieler aus Brasilien in die Oberpfalz geholt, die inzwischen immer wissen, was der andere auf dem Parkett macht.

Dass es die Nicht-EU-Spieler-Begrenzung im Futsal nicht mehr gibt, kommt dem SSV zugute

Dass es mittlerweile die umstrittene Nicht-EU-Spieler-Begrenzung im Futsal nicht mehr gibt, kommt dem SSV da natürlich zugute. Am Montag hat Roth vor allem die starke Verteidigungsarbeit imponiert, erstmals kassierte ein Team in dieser Saison keinen Gegentreffer gegen Hohenstein-Ernstthal. In dem Punkt hat der Jahn in den Playoffs nochmal zugelegt, immer wieder war ein Bein dazwischen. Und so reichten die Tore von Andre Peres und Gustavo Poersch (3) zum Sieg. Vermutlich wussten einige, dass der Titel ihr letztes großes Ding gewesen sein könnte, auch Roth sagt, dass er eine "Mannschaft auf ihrem Zenit" gesehen hat. "Es werden viele in den Urlaub fliegen - und nicht wiederkommen."

Bange ist ihm deshalb nicht. Zugänge und weitere Jugendkicker, der Stolz des Klubs, sollen das "Kerngerüst" verstärken. Die U19-Mannschaft wurde jüngst Zweiter in der drittklassigen Männer-Bayernliga. Zudem bleibt Kruel weiter in Regensburg, er hat die Abteilung im Sommer 2015 überhaupt erst gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Oliver Vogel gegründet. Im Finale hat Kruel fast durchgespielt, der Fitnesstrainer wirkte dabei stets topfit, bis zu seinem letzten großen Ding dürfte es noch eine Weile dauern.