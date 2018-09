20. September 2018, 20:13 Uhr Futsal Auf dem Weg in die Professionalität

Die Südstaffel der Regionalliga startet, erstmals dabei: 1860 München.

Von Daniel Böldt

Die Vorfreude ist Edin Kulasic anzusehen. Mit Stoppuhr und Trillerpfeife um den Hals dirigiert er seine 15 Spieler in einer Sporthalle am Münchner Ostbahnhof. Er erklärt, macht vor, unterbricht, verbessert. Und als die Übung schließlich zu seiner Zufriedenheit läuft, ruft er laut: "Sehr gut!" Noch ein paar Tage, dann wird es ernst. Der 29-Jährige ist Trainer der Futsal-Mannschaft des TSV 1860 München. Diese startet am Samstag gegen GO Rhein-Main Futsal (Sporthalle Urberach, 15 Uhr) als einer von zwei Aufsteigern in ...