Kommentar von Thomas Hürner, Hamburg

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht: Noch ist unklar, ob Robert Habeck oder vereinzelte Bundesligaklubs die Zukunftsträchtigkeit der Plattform X korrekt eingeschätzt haben, aber im Herbst 2024 lässt sich schon mal behaupten, dass die jeweiligen Sichtweisen und Erklärungen geradezu spektakulär auseinandergehen. Während sich der Kanzlerkandidat der Grünen jüngst mit der Hommage an einen Neunzigerjahrehit von Take That („Back for good“) auf dem sozialen Netzwerk zurückmeldete, verkündeten zuerst der FC St. Pauli und kurz darauf der SV Werder Bremen ihren Rückzug von ebendiesem.