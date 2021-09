Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat Widerstand gegen mögliche Pläne des Fußball-Weltverbands Fifa angekündigt, WM-Turniere künftig alle zwei und nicht mehr nur alle vier Jahre abzuhalten. Der Europa-Dachverband habe "ernsthafte Vorbehalte und zeigt gravierende Besorgnis bezüglich der Berichte über entsprechende Fifa-Pläne", schrieb der Slowene Ceferin in einem Brief an das Fannetzwerk "Football Supporters Europe", das ihn zuvor in der Causa kontaktiert hatte. Darüber berichtete der Sender Sky UK.

"Angesichts der großen Auswirkungen, die diese Reform auf die gesamte Organisation des Fußballs haben kann, ist es verwunderlich, dass die Fifa eine PR-Kampagne startet, um ihren Vorschlag voranzutreiben - während solche Vorschläge (...) der gesamten Fußballgemeinschaft noch nicht vorgestellt wurden", heißt es in Ceferins Brief. Angeblich führt die Fifa eine Machbarkeitsstudie durch - nach dem Vorschlag des saudi-arabischen Verbandes für eine höhere Frequenz von Weltmeisterschaften. Die Initiative könnte von zahlreichen Nationalverbänden unterstützt werden, weil die Einnahmen durch mehr WM-Turniere deutlich steigen würden.

Kontinental-Wettbewerbe wie die Europameisterschaft oder die Copa America in Südamerika würden hingegen abgewertet. Auch die europäischen Ligen und Vereine sind gegen noch mehr Turniere, weil die ohnehin schon sehr hohe Belastung für die Spieler noch weiter zunähme.