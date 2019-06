7. Juni 2019, 18:52 Uhr Fußballtrainerin Inka Grings "Ich mag Typen, die querschießen"

Die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings trainiert als erste Frau in Deutschland ein Männer-Profiteam. Ein Gespräch über Respekt, nervige Reflexe - und über ihr Ziel, einen Erstligisten zu coachen.

Interview von Anna Dreher und Philipp Selldorf

Statistiken mit besonderen Leistungen deutscher Fußballerinnen kommen selten ohne den Namen Inka Grings aus. Ihre 38 Saisontore in der Bundesliga sind unerreicht, und mit 314 Treffern ist die sechsmalige Torschützenkönigin der Liga auch hier führend - obwohl sie oft verletzt war. Ihre lange Titelsammlung wäre sonst wohl noch viel länger, auch in der Nationalmannschaft, mit der Grings zwei Mal Europameisterin wurde. Seit 2014 arbeitet die 40-Jährige als Trainerin, erst in der Frauenfußball-Bundesliga, dann bei den B-Junioren von Viktoria Köln. Und ...