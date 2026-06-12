Wer sich ein wenig für die Geschichte der Fußballweltmeisterschaften interessiert, der weiß: Die brasilianische Nationalelf, die den Titel von 1970 in Mexiko gewann, zählt zum Besten, was es je gab. Und er oder sie dürfte auch wissen, dass es eine Mannschaft mit fünf camisa dez war, mit fünf Zehnern oder Spielgestaltern: Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão und natürlich der 2022 verstorbene Pelé. Es gab aber auch, man glaubt es kaum, Abwehrspieler. Innenverteidiger. Einer von ihnen war Hércules Brito Ruas, genannt Brito, der schon die WM 1966 gespielt hatte.