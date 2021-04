Von Anna Dreher, Wiesbaden/München

Dass Laura Freigang ein gutes Gespür dafür hat, wann sie wo stehen muss, bewies sie am Dienstag auch dann noch, als das Länderspiel gegen Norwegen längst vorbei war. Freigang wartete neben einem Werbeaufsteller, vor dem Alexandra Popp gerade ein Interview gab. Beide hatten dicke schwarze Jacken an, der Wind blies stark. Und während die Kapitänin der deutschen Nationalfußballerinnen vor dieser wuchtigen Werbewand redete und dann auf die nächste Frage wartete, knallte Popp die Pappe auf den Hinterkopf. Sie breitete die Arme aus und lachte: nichts passiert. Freigang sprang unterdessen reaktionsschnell zu Hilfe, hielt die Wand fest und verhinderte so einen weiteren Einschlag.

Entscheidend war Freigangs Timing aber vor allem zuvor beim 3:1 gewesen. Diese Partie hatte ja bei weitem nicht so begonnen, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sich das vorgestellt hatte. Die Norwegerinnen waren schon in der vierten Minute durch Guro Reiten in Führung gegangen. Langer Pass, cleveres Zuspiel, konsequenter Abschluss - und schon waren die Deutschen unter Druck geraten. Ein Team, das in den vergangenen Tagen in Wiesbaden vor allem dadurch auffiel, dass Debütantinnen und wenig erfahrene, junge Spielerinnen erfolgreich integriert wurden - die nun zeigen konnten, wie sie mit einem Rückstand umgehen würden. Es gelang, auch dank Freigang.

Die 23-Jährige rückt in einer Reihe von starken Offensivspielerinnen immer mehr in den Vordergrund

Nach einer Ecke lauerte sie genau an der richtigen Stelle vor dem Torraum, um einen Abpraller aus der Drehung mit links zum Ausgleich ins Netz zu schießen (8. Minute). Auch gegen Australien hatte Freigang getroffen. Das 1:1 jetzt war bereits ihr siebtes Tor im sechsten Länderspiel. Für ihren Verein Eintracht Frankfurt lautet die Bilanz 38 Treffer in 58 Bundesliga-Partien, in der laufenden Saison sind es zwölf nach 16 Spielen. Damit ist sie aktuell die zweitbeste Torjägerin dieser Runde. Im Nationalteam rückt die 23-Jährige in einer Reihe von starken Offensivspielerinnen immer mehr in den Vordergrund, auch wenn sie sich selbst, wie sie mal sagte, noch als an die Tür klopfende Spielerin sieht.

"Da muss ich auch auf dem Boden bleiben. Wenn man sich meine Tore mal anguckt, da ist keins aus einer größeren Distanz als zweieinhalb Meter", sagte die gebürtige Kielerin am Dienstag bescheiden. "Ich muss die ja auch nur einschieben. Insofern passiert da die meiste Arbeit außen rum." Dabei hatte sie auch hier wesentlich mitgeholfen, als sie den Ball im richtigen Moment mit der richtigen Geschwindigkeit per Hacke nach hinten zu Tabea Waßmuth passte, die dann die Vorlage zum 2:1 durch Linda Dallmann (17.) geben konnte.

"Sie ist immer gefährlich", sagt Bundestrainerin Voss-Tecklenburg

Im März 2020 hatte Freigang im Nationalteam debütiert, ihr erstes Tor schoss sie bei ihrem zweiten Einsatz - bei ihrem dritten Länderspiel machte sie mit einem Hattrick auf sich aufmerksam. "Sie hat ein gutes Näschen", sagte Voss-Tecklenburg. "Sie ist hartnäckig, hat eine Frechheit und Lockerheit und lässt sich nicht verrückt machen. Sie ist immer gefährlich, gerade in engen Räumen. Wenn es kurz vor dem Tor jemanden braucht, der den Fuß, das Knie, den Kopf oder was auch immer hinhält, dann ist sie da." In Sachen Durchsetzungsvermögen, Ballbehauptung sowie Kombinationsspiel könne sich Freigang noch entwickeln - sie sei aber auch eine, die das unbedingt wolle, die selbstkritisch und nie mit sich zufrieden sei. Ein "unheimlich guter Typ, ein bisschen anders als die anderen".

Bekannt ist Freigang - die mit 18 Jahren in den USA für die Pennsylvania State University Fußball spielte, bevor sie zur Saison 2018/2019 nach Frankfurt wechselte - inzwischen auch für ihre reflektierte Meinung. Sie hat sich kritisch zu Homophobie und sexueller Diskriminierung im Fußball geäußert. Die Entwicklung des Frauenfußballs ist ihr wichtig, wie auch, für sich und ihre Kolleginnen Respekt und Unterstützung einzufordern. Freigang versteht sich als Athletin mit Haltung.

"Ich bin von Natur aus jemand, der gerne Themen anspricht, und ich finde das auch wichtig", sagte die Sportwissenschaftsstudentin. "Wenn ich eine Plattform habe, nutze ich die gerne und werde das auch weiterhin machen, um Themen, die mir wichtig sind, weiterzugeben und für gewisse Werte einzustehen." Dass sie viele Qualitäten habe, nicht nur vor dem Tor, bezog Laura Freigang zwar auf den Fußball. Aber auf dem Weg zur EM 2022 und überhaupt in eine erfolgreiche Zukunft, wird es auch für das Nationalteam ebenso auf ihre Qualitäten abseits des Platzes ankommen.