Die FußballgötterWenn der BVB nach München reist...
Bei diesen Bayern mit ihren 18 Punkten und 25 Toren aus sechs Spielen sind die Aussichten auch für Dortmunder Fans nicht gerade rosig.
Von Guido Schröter
Schwedischer Fußball:Das Wunder der Heringserwürger
Sie spielen da, wo die Welt endet und das Meer anfängt: Ein winziger Klub aus der 1300-Seelen-Gemeinde Mjällby steht unmittelbar vor dem Gewinn der schwedischen Fußballmeisterschaft. Wie das Unmögliche gelingen konnte? Ein Besuch.
