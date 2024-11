Die deutschen Fußballerinnen haben für die Nations League gleich zwei knifflige Nachbarschaftsduelle erwischt. Die Auswahl von Christian Wück trifft in der Gruppe A1 auf Ex-Europameister Niederlande, Österreich und Schottland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon/Schweiz. Immerhin ging das DFB-Team England und Schweden aus dem Weg. Die schwierigste Gruppe erwischte Weltmeister und Titelverteidiger Spanien, der es in der Staffel A3 mit den englischen Europameisterinnen, Belgien und Portugal zu tun bekommt. Österreich war zuletzt schon in der EM-Qualifikation Gegner für Deutschland (3:2/4:0).

Die Nations League dient den DFB-Frauen zunächst zur Einstimmung auf die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025). Die Gruppenphase beginnt am 19. Februar und endet am 3. Juni. Nur die jeweils besten beiden Teams der vier A-Gruppen halten sicher die Liga für die „European Qualifiers“ zur WM 2027 in Brasilien.Das Halbfinale der Gruppensieger steigt Ende Oktober, Endspiel und Spiel um Platz drei werden zwischen dem 26. November und 2. Dezember ausgetragen. In diesem Jahr bestreitet das Wück-Team noch zwei Testspiele in der Schweiz (29. November) und in Bochum gegen Italien (2. Dezember).