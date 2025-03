Fußball:Früheres Bayern-Talent stirbt nach Trainingsunfall

Tragischer Trainingsunfall mit tödlichem Ausgang: Ein talentierter chinesischer Nachwuchsfußballer ist an den Folgen einer schweren Kopfverletzung gestorben. Dies teilte sein Verein am Donnerstag mit. Guo Jiaxuan, der 2023 für Chinas U17-Nationalmannschaft nominiert und im gleichen Jahr auch Teil des FC Bayern-World-Squad-Projekts war, starb einen Tag vor seinem 19. Geburtstag.

Die Münchner gedachten ihres Ex-Spielers am Donnerstag mit einem Artikel auf ihrer Homepage. „Die Gedanken des Klubs sind bei seiner Familie und Freunden“, schrieb der FC Bayern. Guo Jiaxuan gehörte 2023 zum World-Squad-Projekt des deutschen Rekordmeisters, bei dem Talente aus der ganzen Welt die Chance haben, sich für den Profifußball zu präsentieren.

Guo war am 6. Februar nach einem Unfall während eines Trainingsspiels in Spanien zwischen der U20-Mannschaft der Männer von Peking und dem spanischen Verein RC Alcobendas in Madrid ins Koma gefallen. Ein örtliches Krankenhaus hatte seinen Hirntod festgestellt, bevor er nach China verlegt wurde, um im Beijing Tiantan Hospital weiterbehandelt zu werden. Guo, der als Verteidiger für die U19-Mannschaft des Spitzenklubs Beijing Guoan spielte, starb am Mittwochabend.

„Wir haben ein fußballbegeistertes Kind verloren. Möge Jiaxuan in Frieden ruhen!“, schrieb sein Verein in einem Social-Media-Beitrag: „Der Verein wird weiterhin sein Möglichstes tun, um die Folgen angemessen zu bewältigen und Guo Jiaxuans Familie alle notwendige Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.“