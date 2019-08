Zwickau (dpa/sn) - Der FSV Zwickau ist in der 3. Fußball-Liga nach einem 2:0 (1:0)-Sieg über den FC Carl Zeiss Jena auf Tabellenplatz acht geklettert. Vor 7342 Zuschauern erzielten am Sonntag Fabio Viteritti (42.) per Foulelfmeter und Marius Hauptmann (90.+1) die Tore für die Sachen. In der 81. Minute stellte Schiedsrichter Michael Bacher den Jenaer Maximilian Rohr vom Platz, nachdem der den durchgelaufenen Viteritti nur noch mit unfairen Mitteln stoppen konnte.