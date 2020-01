Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau ist am Samstag ins Trainingslager ins türkische Side aufgebrochen. In Sebastian Heidinger, der zuletzt beim insolventen Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen unter Vertrag stand, und Can Coskun (Greuther Fürth II) sind auch zwei Probespieler mitgereist. Verzichten muss Trainer Joe Enochs im Trainingslager auf Denis Jäpel (Haarriss im Knie) und Nils Miatke, der in den kommenden Tagen Vater wird. Auch Christian Bickel (auf Vereinssuche) ist in Deutschland geblieben. Marcus Godinho, der noch bei der kanadischen Nationalmannschaft weilt, wird erst später in die Türkei nachreisen. In Side wird der FSV zwei Testspiele bestreiten. Am Dienstag trifft das Enochs-Team auf den ungarischen Zweitligisten FC Szeged-Csanád, am 17. Januar ist der aserbaidschanische Erstligist Keshla FK der Gegner für die Zwickauer.