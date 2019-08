Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat einen Befreiungsschlag am vierten Spieltag erneut verpasst. Gegen den FSV Zwickau mussten sich die Saalestädter mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Vor 7342 Zuschauern brachte Fabio Viteritti die Gastgeber mit einem Foulelfmeter in Führung (42. Minute). Marius Hauptmann traf in der 91. Minute zum 2:0.