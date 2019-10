0:0 in Unterhaching: Zwickau bleibt an Spitzengruppe dran

Unterhaching (dpa) – Der FSV Zwickau bleibt in der 3. Fußball-Liga der Spitzengruppe auf den Fersen. Durch das torlose Unentschieden bei der SpVgg Unterhaching am Samstag blieb das Team von Trainer Joe Enochs zum fünften Mal in Serie ungeschlagen und weist nun 19 Punkte nach 13 Spieltagen auf.

Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Erfolg über die zweite Mannschaft des FC Bayern München konnte auch der zweite Münchner Verein die Westsachsen nicht bezwingen. Während Coach Enochs fast auf seine beste Mannschaft setzen konnte, machte sich bei den Gastgebern das Fehlen von sieben Spielern bemerkbar.

So erspielte sich der FSV in den ersten Minuten eine Überlegenheit und hatte mit dem Lattentreffer von Elias Huth nach 34 Minuten die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit. Der Gästestürmer traf nach dem Seitenwechsel elf Minuten vor dem Ende erneut nur den Querbalken, sodass sich Zwickau am Ende mit dem insgesamt vierten Remis in dieser Saison begnügen musste.