Bei den großen Nationalmannschaften Europas ist die Uefa Nations League noch immer kein Wettbewerb, der das Herz erwärmt und die Motivation der Spieler auf die Spitze treibt. Viele Kleine allerdings sind dabei, das Format lieb zu gewinnen. Die Färöer beispielsweise siegten am Dienstagabend auf ihrem Lieblings-Kunstrasen im heimischen Torshavn 2:0 gegen Andorra. Die Nordmänner haben nun schon 10 Punkte aus vier Spielen eingesammelt und sind damit Tabellenführer der D-Liga, Gruppe 1, deutlich vor Malta und Lettland.

Auch in der anderen Gruppe der D-Division gibt es, was nicht respektlos klingen soll, einen kleinen Zwergenaufstand, denn hier führt nach einer schwachen Woche von Favorit Liechtenstein (am Dienstag nur 0:0 gegen San Marino) das Team aus dem Mini-Stadtstaat Gibraltar die Tabelle an. Auch San Marino, der Kleinste der Kleinen in Europa, jubelte - das 0:0 war das erste Unentschieden des Teams seit 2014 und das erste nicht verlorene Auswärtsspiel seit mehr als 20 Jahren.

Sportlich noch bemerkenswerter: Luxemburg, über Jahrzehnte bei Länderspielen ein verlässlicher Punktelieferant, hat sogar beste Chancen, in die zweithöchste Nations-League-Division B aufzusteigen. Das Spitzenspiel der C-Gruppe beim bisher dreimal siegreichen Favoriten Montenegro gewannen die Luxemburger in Podgorica überraschend 2:1, das späte Siegtor erzielte Daniel Sinani durch einen feinen Schlenzer mit links (im Bild). Damit hat das Team von Trainer Luc Holtz, das zuvor auch Aserbaidschan und Zypern schlug, Platz eins in der Gruppe C 1 erobert - und sogar den direkten Vergleich mit Montenegro gewonnen. Im November haben es die Luxemburger damit selbst in der Hand, aufzusteigen.