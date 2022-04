Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft, es gibt Eckball für Schalke, und Simon Terodde macht dem Schützen Kerim Calhanoglu noch mal Dampf. Es geht nicht mehr um die drei Punkte, aber es geht um einen Treffer, das vielleicht noch einen Punkt wert sein kann. Beim Stand von 1:4 gegen Werder Bremen droht mit Blick auf das Torverhältnis weiterer Schaden. Doch die finale Ecke endet so wie ihre Vorgänger: in einem Getümmel, in dem Schalke immer wieder irgendwie vor dem Torschuss steht, aber immer wieder die Lücke nicht findet.

Kurz darauf ist Feierabend, und die Spieler des SV Werder feiern ihren Coup, zumindest diejenigen, die noch die Kraft dazu finden. Während der Schlussviertelstunde hatte sich mancher Bremer mit Krämpfen mehr schlecht als recht übers Feld geschleppt - Zeugnis einer aufreibenden, aber wirkungsvollen Gegenwehr.

Dieses Spiel der Spiele in der zweiten Liga vor standesgemäß großer Kulisse genügte durchaus den Ansprüchen an eine Spitzenpartie. Die Bremer entwendeten den Schalkern die Tabellenführung, weil sie jederzeit eine fundierte Struktur in ihrem Spiel hatten, weil sie vielseitiger und raffinierter vorgingen, und weil sie nach Plan Überraschungsmomente zu schaffen und zu nutzen wussten. "Werder ist der verdiente Sieger", stellte S04-Trainer Mike Büskens ebenso sportlich wie höflich fest: "Wir haben gut begonnen, aber wir haben bei zwei Standards geschlafen und hatten da nicht den nötigen Zugriff."

Eine alte Weisheit von Ex-Manager Rudi Assauer stimmt diesmal nicht

Büskens' Kollege Ole Werner ließ sich nach guter, norddeutscher Art sein Befinden nicht anmerken: "Ein sehr, sehr gutes Spiel meiner Mannschaft, und logischerweise ein sehr, sehr gutes Ergebnis", bilanzierte er effizient.

Fünfmal hatten die Schalker zuletzt gewonnen, Bremen hingegen dreimal hintereinander remis gespielt; die Hausherren wollten sich diese Ausgangslage nach dem Motto ihres unvergessenen Managers Rudi Assauer zunutze machen: "Form schlägt Klasse", lautete seine Weisheit, Mike Büskens schien sein Team damit vertraut gemacht zu haben. Schalke stürmte drauflos, Werder atmete erstmal schwer, den Schalker Spielmacher Rodrigo Zalazar konnte Nicolai Rapp nur auf Kosten einer gelben Karte stoppen, das Stadion tobte angemessen.

Die erste Ecke gab es jedoch auf der anderen Seite: Statt klassisch hoch ins Zentrum kam der Ball zu Mitchell Weiser, der sich einige Meter vor dem Strafraum herrlicher Freiheiten erfreut. Weiser schoss einfach mal drauf, Torwart Martin Fraisl stand richtig, machte aber das falsche. Er klatschte den Ball nach vorn, Ilia Gruev war zur Stelle und traf aus nächster Distanz (8. Minute).

Detailansicht öffnen Ilia Gruev (rechts) erzielt das Bremer 1:0 in Gelsenkirchen. (Foto: Uwe Kraft/Imago)

Vielleicht war dies der Fehler, der die Partie entscheidend beeinflusst hat, aber es würde Fraisl wahrscheinlich mehr Schuld aufhalsen, als er verdient. Das komplette Schalker Gefüge hielt nicht stand, wenn der SV Werder den Ball laufen ließ und schließlich seine Ideen verwirklichte. Wenige Minuten, nachdem Terodde die große Chance zum Ausgleich vergeben hatte, sollte sich der spielerische Unterschied zwischen den Teams auch im Ergebnis ausdrücken: Eine weitere Ecke gelangte auf gezieltem Umweg zu Weiser, dessen Flanke der alleingelassene Mittelstürmer Niklas Füllkrug zum 2:0 verwertete (26.).

"Mit ein bisschen Glück haben wir den Spielverlauf auf unsere Seite gebracht", erklärte der Trainer Werner später. Erst mal brauchten aber die Schalker etwas Glück, als Marvin Ducksch erst den Pfosten traf (28.) und kurz vor dem Pausenpfiff einen Heber knapp am Ziel vorbeisetzte.

Und jetzt gegen St. Pauli und Nürnberg: Schalke hat noch schwere Gegner im Kampf um den Wiederaufstieg

Trotz des ernüchternden Resultats herrschte immer noch erwartungsvolle Stimmung im Stadion, aber die Hoffnung auf eine Wende in der zweiten Hälfte sollte sich bald erledigen. Zweimal traf Marvin Ducksch, zweimal fälschten dabei gegnerische Verteidiger den Ball ab (51., 53.) - und schlagartig war die Partie gelaufen. Während die Schalker zuletzt zuverlässig im Bunde mit dem Spielglück waren, so zeigte es sich nun als untreuer Begleiter. Auch beim Versuch, das Ergebnis etwas gnädiger zu gestalten, lief im entscheidenden Augenblick immer etwas schief. Schalke bemühte sich ehrenwert, wurde mit Simon Teroddes obligatorischem Treffer aber lediglich karg entlohnt (88.).

Für Werder sieht es bei einem relativ günstigen Restprogramm nun wirklich gut aus mit der Rückkehr in die erste Liga, Schalke muss beim Heimspiel gegen St. Pauli und beim finalen Auftritt in Nürnberg noch hohe Hürden nehmen. Büskens ertrug es mit Fassung: "Wir haben in den letzten Wochen nicht angefangen zu spinnen und nicht geglaubt, dass wir über Wasser gehen können, und so müssen wir jetzt auch weitermachen."