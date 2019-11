Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die Serie von vier Siegen in der Fußball-Bundesliga will die TSG 1899 Hoffenheim beim 1. FC Köln ausbauen. Die Kraichgauer treten im Freitagabendspiel (20.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger allerdings ohne ihren Torjäger Andrej Kramaric an. Der kroatische WM-Zweite hat nach einem erfolgreichen Comeback nach einer langwierigen Knieverletzung wieder Probleme. Er war diese Woche nicht beim Mannschaftstraining dabei.

Kramaric' Sturmkollege Ishak Belfodil (Kreuzband-Operation), Steven Zuber (Fuß-Operation) und Havard Nordtveit (Rippenbruch) fehlen ebenfalls. Mit einem fünften Sieg hintereinander würde die TSG ihren Vereinsrekord einstellen.