Zuzenhausen (dpa/lsw) - Der israelische Nationalspieler Munas Dabbur ist froh über den Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim und darüber, das Kapitel FC Sevilla abgeschlossen zu haben. "Ich bin glücklich hier", sagte der 27 Jahre alte Stürmer am Dienstag in einem Mediengespräch. "Es ist kein Geheimnis: Ich hatte eine harte Zeit in Sevilla mit wenig Einsatzzeiten." Für ihn sei es die härteste Zeit seiner bisherigen Karriere gewesen. Zum Wechsel in die Fußball-Bundesliga sagte Dabbur: "Ich wollte in eine starke Liga und zu einem starken Verein."

Bei den Kraichgauern unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Seine Ablösesumme wird auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt. Dabbur war erst im Sommer 2019 für 17 Millionen Euro von RB Salzburg zum spanischen Erstligisten nach Sevilla gewechselt.