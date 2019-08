Debüt von Hoffenheims Samassékou in Frankfurt noch offen

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim wird möglicherweise noch ohne ihren Rekordtransfer Diadie Samassékou in die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. "Es ist offen, ob er im Kader steht", sagte Hoffenheims neuer Trainer Alfred Schreuder zwei Tage vor dem Auftaktspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Der zentrale Mittfeldspieler war erst am Donnerstag von RB Salzburg gekommen. Die Ablösesumme, die laut Medienberichten zwölf Millionen Euro beträgt, macht ihn zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte.