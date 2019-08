Hannover (dpa/lby) - Joker Andreas Albers hat den SSV Jahn Regensburg vor einer Niederlage bei Hannover 96 bewahrt. Der eingewechselte Sturmneuzugang aus Dänemark gelang elf Minuten vor Schluss noch der überraschende Ausgleich für die Gäste aus der Oberpfalz zum 1:1 (0:0). Erstliga-Absteiger Hannover 96 legte eine Woche nach dem 1:2 in Stuttgart bei seiner Heimpremiere am Samstag einen Fehlstart hin. Hendrik Weydandt hatte die 96er in der 66. Minute verdient in Führung gebracht. Der in der 63. Minute eingewechselte Albers bescherte den Regensburgern am zweiten Spieltag den vierten Punkt der Saison.