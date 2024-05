Die 3. Liga hat in der abgelaufenen Spielzeit erneut einen Zuschauerrekord aufgestellt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, besuchten im Schnitt 9700 Fans die 380 Partien. Den bisherigen Rekord mit 8200 Zuschauern pro Partie hatte die 3. Liga erst in der vorangegangenen Spielzeit 2022/23 aufgestellt. Nun liegt sie gleichauf mit der englischen League One auf Platz eins der dritten Ligen in Europa. Insgesamt lag die Besucherzahl bei 3,688 Millionen.