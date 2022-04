Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trauert um seinen langjährigen Spieler Gerd Zimmermann. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, verstarb Zimmermann in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 72 Jahren. Als Vorstopper erzielte er in 209 Pflichtspielen zwischen 1974 und 1980 50 Tore. Er gewann in dieser Zeit mit der Fortuna den DFB-Pokal und stand im Endspiel des Europacups der Pokalsieger gegen den FC Barcelona (3:4 n.V.). Zimmermann war vor allem für seinen unglaublich harten Schuss bekannt.