Kommentar von Martin Schneider

Möglicherweise hat Mikel Arteta am Montag eine weitreichende Wahrheit leichtfertig ausgesprochen. "Wir müssen vielleicht mit einer Stoppuhr spielen", sagte der Trainer des FC Arsenal, nachdem sein Spieler Takehiro Tomiyasu Gelb wegen Spielverzögerung nach einem Einwurf gesehen hatte. Tomiyasu hatte den Ball im Spiel gegen Crystal Palace in der 60. Minute acht Sekunden in der Hand, was Menschen herausgefunden haben müssen, die das Spiel bereits mit einer Stoppuhr schauen. Die acht Sekunden allein wären noch kein Problem gewesen, aber Kai Havertz hielt den Ball schon 15 Sekunden, bevor er ihn weiterreichte. Macht 15 plus acht gleich 23 - zu viel für die neuen Premier-League-Richtlinien.