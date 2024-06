Fußball-Bundesligist VfL Bochum soll laut Medienberichten vor der Verpflichtung von Peter Zeidler als neuem Cheftrainer stehen. Die Gespräche mit dem 61-Jährigen seien auf der Zielgeraden, hieß es. Der Schwabe Zeidler trainiert seit sechs Jahren in der Schweiz den Erstligisten FC St. Gallen und war schon häufig in Deutschland im Gespräch; aktuell soll auch Bundesliga-Absteiger Köln an ihm interessiert sein.