Würzburg (dpa/lby) - Die Anzeichen für eine Rückkehr des ehemaligen Meistertrainers Felix Magath in den Fußball verdichten sich. Der frühere Coach des FC Bayern München nimmt heute an einer Pressekonferenz in Würzburg teil. Dabei geht es nach Angaben der Onlinedruckerei Flyeralarm um eine neue "Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath". Die Firma unterstützt unter anderem den Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers und ist Namenssponsor der Frauen-Bundesliga. Magath könnte demnach als Funktionär in den Fußball zurückkehren. Zuletzt war der 66-Jährige bis Ende 2017 als Trainer in China aktiv.