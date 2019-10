Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner wird sein Team angesichts der hohen Belastungen auch im DFB-Pokal gegen RB Leipzig am Mittwoch umstellen. "Ich muss schauen, welche Spieler frisch sind", sagte Glasner nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den FC Augsburg. Damit blieben die Niedersachsen zwar als einzige deutsche Mannschaft in dieser Saison ungeschlagen, verpassten aber eine noch bessere Platzierung als Rang vier.

Gegen Augsburg hatte er zunächst unter anderem Maximilian Arnold und Joao Victor auf der Bank gelassen. Beide dürften gegen Leipzig wieder in der Anfangsformation stehen. Weitere Umstellungen ließ der Coach des VfL offen. Angesichts der vielen Spiele in Liga, Pokal und Europa League wolle er aber keine Verletzungen riskieren. "Sich jetzt eine kleine Muskelverletzung zuzuziehen, heißt, ich versäume die nächsten fünf Spiele", erklärte der Österreicher.

Verzichten muss Glasner gegen Leipzig auf jeden Fall auf Kapitän Josuha Guilavogui, der nach seiner Gelb-Roten Karte im Spiel beim Halleschen FC in der ersten Runde gesperrt ist. Für ihn könnte Yannick Gerhardt eine weitere Chance bekommen. Im Tor wird weiter Pavao Pervan stehen, da Stammtorhüter Koen Casteels nach einem Haarriss im Wadenbein weiter pausieren muss.