Nyon (dpa/lni) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es im Viertelfinale der Champions League mit Glasgow City aus Schottland zu tun. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch tritt am 24./25. März 2020 zunächst in Schottland an. Das Rückspiel findet dann am 1./2. April kommenden Jahres in der VW-Stadt statt. Im Achtelfinale hatte der VfL den FC Twente Enschede aus den Niederlanden bezwungen. Das Finale der Königsklasse findet am 24. Mai 2020 in Wien statt.